Change Black Friday Unieuro: 22% di sconto su migliaia di prodotti oggi 11 Novembre

Unieuro risponde alla nuova promozione di Mediaworld e nell’ambito del Change Black Friday in corso, partecipa al Single’s Day di oggi proponendo il 22% di sconto su tutti i prodotti solo per la giornata di oggi, 11 Novembre.

L’offerta è disponibile su migliaia di prodotti, a fronte di una spesa minima di 299 Euro.

Restano esclusi volantini, speciali e promozioni in corso, oltre che console da gaming, pellet, climatizzatori fissi, iPhone, Apple Watch, computer (di qualsiasi tipo e marca), tablet, monitor, webcam e stampanti ed i brand brand Dyson e iRobot.

Anche in questo caso, lo sconto viene applicato direttamente nel carrello nel momento in cui si effettua l’aggiunta, a patto che rispetti però le condizioni di cui abbiamo parlato sopra.

La promozione sarà attiva per tutto il Single’s Day, che si celebra oggi 11 Novembre 2020. Di conseguenza, sarà possibile godere della riduzione di prezzo fino alle 23:59.

Unieuro garantisce anche la consegna gratuita su alcuni prodotti, e consente di effettuare il pagamento a rate secondo le condizioni classiche previste. Unieuro non ha specificato se si tratta di un'iniziativa promozionale valida solo online oppure se sarà possibile godere dello sconto del 22% anche nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Non sono escluse restrizioni per evitare il sovraffollamento dei negozi.