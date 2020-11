Change Black Friday Unieuro: 30% di sconto su un TV Samsung 4K da 50'

Continua il Change Black Friday di Unieuro. Quest'oggi parliamo di un'interessante promozione proposta dalla catena di distribuzione d'elettronica su un TV Samsung della Series 8 con diagonale di 50 pollici, su cui è possibile risparmiare un''ottima somma.

Il TV in questione è l'UE50TU8070U da 50 pollici, ed è disponibile a 379 Euro, il 30% in meno rispetto ai 549 Euro di listino. Il risparmio è quindi di 170 Euro.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un televisore con pannello 4K e processore Crystal 4K, che ottimizza il contrasto e gestisce l'HDR. Per quanto riguarda il design, è borderless su tre lati, un aspetto che rende il TV elegante da mettere in qualsiasi stanza. Presente anche l'Ambient Mode, che come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine rende il televisore un elemento d'arredo anche quando è spento: è ad esempio possibile proiettare le proprie foto preferite e lasciare che il pannello si fonda con l'arredo, trasformandolo in una vera e propria cornice. Citiamo anche il Game Enhancer, ovvero la nuova tecnologia che ottimizza lo schermo per rendere le sessioni di gaming più godibili e coinvolgente.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, e dà anche la possibilità di implementare l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi a 129,99 Euro.