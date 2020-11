Change Black Friday Unieuro: 500 Euro di sconto su un TV Sony OLED da 55'

Dopo gli sconti di Mediaworld sui TV QLED Samsung, ci spostiamo sul sito web di Unieuro dove sta continuando il Change Black Friday, la marcia d'avvicinamento della catena di distribuzione al Black Friday del prossimo 27 Novembre.

In sconto troviamo infatti anche un TV OLED di Sony, il KD55A8 da 55 pollici, che può essere acquistato a 1.399 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1.899 Euro di listino, per un risparmio del 26%. Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, oltre che la possibilità di implementare l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 199,99 Euro.

Il TV a livello software è basato su Android TV con supporto a Google Assistant, AirPlay ed Apple HomeKit, ma è presente anche Chromecast integrato. Viene anche garantito il supporto Dolby Atmos, che garantisce un'esperienza sonora avvolgente. Il televisore include anche la Netflix Calibrated Mode che, secondo quanto affermato dal produttore direttamente nella descrizione, "la modalità è stata sviluppata nello specifico per i programmi originali di Netflix, per offrire la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Netflix Calibrated Mode è fedele alla visione del filmmaker".