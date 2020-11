Change Black Friday Unieuro: 700 euro di sconto su TV OLED e QLED di Samsung ed LG

Ultimi cinque giorni del Change Black Friday di Unieuro, la promozione della catena di distribuzione italiana che sarà disponibile fino al prossimo 10 Novembre, e continuiamo a segnalare le offerte più interessanti proposte dal negozio.

Unieuro propone a 1.799 Euro il TV LG OLED65BX6LA da 65 pollici, il 28% in meno rispetto ai 2.499 Euro di listino, per un risparmio di 700 Euro. E’ anche possibile aggiungere l’assistenza extra da 36 mesi che si aggiunge a quella di legge di 24 mesi al prezzo di 249,99 Euro.

In sconto però troviamo anche vari TV QLED Samsung. Nello specifico, il QE65Q70TAT da 65 pollici della Serie 7 viene proposto ad 899 Euro, il 43% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.599 Euro. Anche in questo caso il risparmio è quindi di 700 Euro, davvero considerevole.

Infine, troviamo anche il QE55Q90TAT da 55 pollici a 1.299 Euro, il 35% in meno dai 1.999 Euro precedenti.

Su tutti e tre i televisori viene garantita la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale a costo zero. Come avvenuto anche in altre circostanze, è anche disponibile la cassa veloce PayPal che permette di concludere l’acquisto in pochi minuti ed in totale sicurezza. Le promozioni scadranno il 10 Novembre.