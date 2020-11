Change Black Friday Unieuro: le migliori offerte sui TV OLED, QLED e 4K

Continua il Change Black Friday di Unieuro. Nel volantino già attivo da qualche settimana, la catena di distribuzione d'elettronica italiana propone un'ampia gamma di promozioni su tanti prodotti, ma in questa notizia ci soffermiamo sulle migliori promozioni proposte sui TV OLED, QLED e 4K.

Non possiamo non partire dall'LG OLED 55 BX da 55 pollici, che è disponibile a 999 Euro, il 37% in meno dai 1599 Euro di listino.

Fronte QLED, invece, segnaliamo l'interessante promozione sul QE55Q70TAT da 55 pollici, che passa a 699 Euro, rispetto ai 1099 Euro di listino. In sconto anche il QE65Q800TAT da 65 pollici, che viene proposto a 2499 Euro, 1500 Euro in meno dai 3999 Euro imposti dal produttore.

Tra i TV Ultra HD, invece, il Samsung UE50TU8500U da 50 pollici passa a 449 Euro, mentre l'UE65TU7090U da 65 pollici è disponibile a 569 Euro, il 24% in meno rispetto ai 749 Euro di listino. Sony propone il KD43X7056BAEP da 43 pollici a 399 Euro.

Su tutti viene garantito il ritiro gratuito in negozio, mentre la spedizione su alcuni prodotti è a pagamento. Il nostro consiglio è sempre di consultare lo store locator prima di rivolgervi ad uno dei tanti negozi Unieuro sparsi sul territorio nazionale. Il Change Black Friday Unieuro sarà disponibile fino al 30 Novembre