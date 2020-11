Change Black Friday Unieuro: sconti su Galaxy S10 Lite e soundbar Bose

Continua il Change Black Friday di Unieuro. La catena di distribuzione nell'importante volantino attivo già da qualche giorno propone a prezzo ridotto tantissimi dispositivi e smartphone, tra cui il Galaxy S10 Lite.

Lo smartphone Samsung infatti può essere acquistato al prezzo di 379 Euro, per un risparmio del 44% rispetto ai 679 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni e non è brandizzato, un aspetto non di secondaria importanza se si tiene conto che in ambito Android questo influisce sulla distribuzione degli aggiornamenti. La variante in questione è quella da 128 gigabyte, con processore Qualcomm Snapdragon 855, su cui è possibile anche aggiungere l'assistenza extra per 12 mesi al prezzo di 89,99 Euro, attraverso lo Smile Service.

In sconto troviamo anche la soundbar Bose Solo 5 TV, al prezzo di 139,99 Euro: in questo caso lo sconto netto è di 139,96 Euro, pari al 49% rispetto al prezzo di listino di 279,95 Euro. La soundbar è dotata di modalità dialogo che consente di distinguere ogni parola e dettaglio dei contenuti, ma anche della connettività Bluetooth che permette di ascoltare la musica in streaming da qualsiasi dispositivo. Nella confezione è anche presente un telecomando universale per controllare la TV e modulare i bassi.