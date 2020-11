Change Black Friday Unieuro: sconto su AirPods, Mi Band 4 e robot Roomba

Continua il nostro viaggio all'interno del Change Black Friday di Unieuro, il volantino della catena di distribuzione che ci fa entrare già nell'aria del Venerdì Nero dello Shopping con tante promozioni. Tra i prodotti maggiormente venduti troviamo anche le AirPods e Xiaomi Mi Band 4, oltre che un robot aspirapolvere iRobot Roomba.

Partendo dallo Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto con schermo a colori AMOLED da 0,95 pollici è disponibile a 19,99 Euro, il 42% in meno rispetto al prezzo di lancio di 34,90 Euro. Unieuro non garantisce in questo caso la consegna a domicilio gratuita: è richiesto il pagamento di un sovrapprezzo di 7,49 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è ovviamente a costo zero.

Negli Unieuro Specials troviamo anche il robot aspirapolvere iRobot Roomba 980 a 399 Euro: in questo caso il risparmio è del 50% netto, dal momento che di listino ha un prezzo di 799 Euro. Unieuro, probabilmente a causa del prezzo elevato, propone la spedizione gratuita a casa, oltre che la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva di 12 mesi a 79,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Infine, scende ulteriormente il prezzo sulle Airpods, gli auricolari di seconda generazione di Apple con case Lightning che sono disponibili a 129 Euro.