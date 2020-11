Charles H. Turner, pioniere di colore degli studi sull'intelligenza animale

Charles Henry Turner è stato un biologo di colore che ha condotto studi sulla cognizione animale tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Una coppia di psicologi della Queen Mary University di Londra ha pubblicato un articolo, sulla rivista Science, che delinea il lavoro svolto da Turner e gli ostacoli che si pararono davanti alla sua ricerca.

Turner nacque nel 1867 a Cincinnati, Ohio, solo due anni dopo la fine della guerra civile, fu il primo uomo di colore a ricevere una laurea presso l'Università di Cincinnati. A causa della differenza del colore della pelle, il neo laureato non fu in grado di trovare un impiego presso una struttura di ricerca, ma venne assunto invece per insegnare ai bambini di colore delle scuole superiori.

Turner, vista l'impossibilità di effettuare delle ricerche sulla cognizione animale ufficiali in un laboratorio, decise di condurle in modo indipendente. Secondo il parere dell'epoca, infatti, gli animali non erano capaci di prendere decisioni o di pensare coscientemente, ma Turner pensava che queste convinzioni fossero infondate.

Già nel 1892 lo scienziato scrisse due articoli che descrivevano gli esperimenti che aveva condotto e vennero pubblicati entrambi sulla rivista Science, quasi un secolo prima che i suoi colleghi ricercatori pubblicassero articoli simili con conclusioni simili. Vennero condotti esperimenti con ragni, formiche, api (piccole geni del mondo matematico) e vespe, tutte creature capaci di dimostrare cognizione e intelligenza.

Turner continuò la sua ricerca per la maggior parte del resto della sua vita, trovando sempre molti esempi di cognizione animale. Purtroppo, i suoi risultati vennero trascurati o ignorati dalla comunità scientifica consolidata dell'epoca e, per questo stesso motivo, i suoi lavori sono pochi conosciuti anche oggi.

Così, la coppia di psicologi della Queen Mary University, Hiruni Samadi Galpayage Dona e Lars Chittka, hanno deciso di ricordarlo. Va ricordata, inoltre, anche la storia di Matthew Henson, il primo esploratore artico afroamericano.