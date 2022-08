Charles Leclerc sfida la fibra di Sky WiFi: il pilota Ferrari protagonista del nuovo spot

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, la fibra Sky WiFi primeggia negli speed test di Ookla, che gli ha conferito il titolo di rete fissa più veloce d’Italia. A sfidarla però c’è un campione della velocità: Charles Leclerc della Ferrari, che è il protagonista del nuovo spot e campagna pubblicitaria.

La campagna TV, ambientata in casa della famiglia protagonista degli spot di Sky, vede la figlia giocare online contro un utente con un nickname misterioso, “Charles97”, che poi scoprirà essere il pilota della Rossa più famosa del circus della Formula 1. A vincere la sfida tra i due è proprio la ragazza, grazie alla velocità e le prestazioni della fibra. Il monegasco però non ci sta e chiede una rivincita, in cui anche lui viene connesso a Sky WiFi.

Sky evidenzia come la propria rete abbia ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui quello di “Prodotto dell’Anno 2022” nella categoria dei servizi di telecomunicazioni, ma anche tra i servizi broadband consigliati da Altroconsumo e dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che l’ha premiato per il secondo anno di fila come connessione per la casa con il rapporto qualità-prezzo migliore. In termini di copertura, Sky WiFi è disponibile in oltre 3.300 comuni italiani.