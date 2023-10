Una chat fatta di persone reali e intelligenze artificiali: l'idea degli ex Google

Dopo che Mark Zuckerberg ha annunciato Meta AI con Snoop Dogg come Dungeon Master, ci si può ormai aspettare un po' di tutto dal mondo dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, una novità relativa a un progetto di ex ricercatori Google AI ricorda quanto al giorno d'oggi sia possibile avere una chat di gruppo fatta di persone reali e IA.

La questione della personalità delle intelligenze artificiali, nel senso che queste possono cercare di "replicare il modo di interagire" di un personaggio noto o magari provare ad "assumere un certo ruolo", non è di certo nuova al mondo Tech. Per intenderci, già a fine 2022 avevamo trattato su queste pagine la possibilità di conversare con una versione IA di Elon Musk.

Il servizio a cui si faceva riferimento all'epoca era Character AI, ovvero proprio il progetto di ex ricercatori di Google AI che si prefigge l'obiettivo di dare una "personalità" ai chatbot di intelligenza artificiale. No, niente IA "senzienti" o cose simili, ma si cerca comunque di offrire agli utenti delle conversazioni che possono per certi versi ricordare la figura coinvolta.

Ebbene, ora questo servizio è tornato a far discutere per via del lancio della funzione Character Group Chat. In parole povere, gli abbonati al servizio, oltre a poter personalizzare i propri chatbot, possono accedere a chat di gruppo in cui possono essere inserite sia intelligenze artificiali che persone reali. È dunque possibile invitare i propri amici in gruppi in cui sono presenti diversi "personaggi IA" che possono inserirsi nelle conversazioni. Certo, adesso si può aggiungere Zeus alla chat, a fronte di un costo di 9,99 dollari al mese per attivare la sottoscrizione c.ai+.