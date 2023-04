ChatGPT ha tempo fino al 30 Aprile per mettersi in regola in Italia: i paletti del Garante

Dopo l’esame delle contromisure proposte da OpenAI per ChatGPT, il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha diffuso un comunicato stampa per fare il punto sullo stato dell’arte ed indicare i paletti posti alla società americana per il ritorno del chatbot nel nostro paese.

Nella fattispecie, OpenAI avrà tempo fino al 30 Aprile per adempiere alle prescrizioni imposte in merito di “protezione dei dati personali riguardo a informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti”.

Solo in tal caso, l’Autorità provvederà a sospendere il provvedimento che ha portato al blocco di ChatGPT in Italia.

In merito all’informativa, il Garante sottolinea che OpenAI dovrà rendere disponibile sul proprio sito un’informativa trasparente in cui illustri modalità e logica sul trattamento dei dati necessari al funzionamento di ChatGPT. Tale informativa dovrà essere presentata prima del completamento della registrazione ed in tale sede dovrà essere chiesto agli utenti di dichiarare di essere maggiorenni.

Tra i paletti posti ce ne sono alcuni che riguardano la base giuridica e l’esercizio dei diritti degli utenti che dovranno avere la possibilità di chiedere la rettifica dei dati personali che li riguardano generati in maniera inesatta.

Il Garante si sofferma anche sulla tutela dei minori ed ha chiesto ad OpenAI di sottoporre entro il 31 Maggio un piano d’azione che prevede l’implementazione di un sistema di verifica dell’età.