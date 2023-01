ChatGPT: ecco 5 cose impressionanti che l'IA può fare oltre al testo

Al netto delle chiacchierate con ChatGPT che avete potuto vedere anche su queste pagine, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha mostrato ampie potenzialità anche in altri campi oltre a quello testuale. Vale dunque la pena soffermarsi su cinque questioni potenzialmente intriganti.

ChatGPT per fare musica

Andando oltre al netto parere di Nick Cave su ChatGPT e del fatto che un ambito come quello musicale, così come quello artistico in generale, attinge particolarmente alla creatività umana, applicare l'intelligenza artificiale alla musica può rappresentare un'operazione molto interessante. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata al video YouTube di Ramzoid, in cui vengono effettuati alcuni test in merito. Al netto delle limitazioni attuali dell'IA, qualcuno ha fatto notare che uno strumento di questo tipo potrebbe effettivamente "far tornare" l'ispirazione.

ChatGPT per creare un logo

Come hanno dimostrato i (tanto discussi lato copyright) sistemi di generazione di immagini tramite IA come Stable Diffusion 2, applicare l'intelligenza artificiale al mondo delle immagini può fornire risultati importanti. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata al video YouTube di Solomon King Benge in cui vengono unite le potenzialità di ChatGPT e Midjourney per creare rapidamente loghi da zero.

ChatGPT per scrivere codice

Sin dai primi test effettuati dagli appassionati, una possibilità legata a ChatGPT che ha affascinato e per certi versi "messo in allerta" è quella relativa al far scrivere codice all'IA. A tal proposito, il video YouTube di Nick Chapsas mostra un po' le possibilità già rese disponibili dal chatbot. Certo, bisogna sapere cosa chiedere all'IA e come gestire il tutto, ma la questione non passa di certo inosservata. Chiaramente si sta già discutendo in merito alla sicurezza, sia per quel che riguarda le potenziali vulnerabilità legate a un codice generato in questo modo che per quel che concerne alcuni casi di malware creati con ChatGPT.

ChatGPT per creare animazioni 3D

Adesso che siete a conoscenza del fatto che ChatGPT può essere utilizzata lato codice, forse potrebbe non sorprendervi molto che ci sia anche qualcuno che è riuscito ad applicare l'IA di OpenAI al mondo delle animazioni 3D. Tuttavia, quanto si vede nel video YouTube di MarbleScience, dalla durata di poco più di 5 minuti, potrebbe lasciarvi col "fiato sospeso".

ChatGPT per assistenti virtuali e motori di ricerca più smart

Chiudiamo questo rapido approfondimento su alcune delle possibilità più interessanti, emerse in questo primo periodo in cui ChatGPT è effettivamente stato reso accessibile in modo importante al pubblico, soffermandoci un momento su una delle potenzialità dimostrate dalla tecnologia.

Infatti, un esperimento legato all'IA che non è passato inosservato sul Web è quello relativo alla fidanzata virtuale realizzata con ChatGPT. Al netto del, per certi versi assurdo, esperimento, ciò che si è rivelato interessante in quel contesto è l'utilizzo dell'IA di OpenAI in combinazione con un generatore di immagini come Stable Diffusion 2 e con sistemi di Text-to-Speech.

Questo può infatti aprire in futuro ad assistenti virtuali più smart. Ad esempio, in uno dei test amatoriali legati all'esperimento della "fidanzata virtuale", vengono generate "al volo" tramite IA immagini a schermo relative alla richiesta dall'utente. Per intenderci, chiedendo all'assistente virtuale di recarsi virtualmente al Burger King, quest'ultimo, oltre a rispondere come si deve mediante ChatGPT, è in grado di "mostrarsi" anche mentre "mangia" un hamburger, generando un'immagine contestuale mediante un'IA come Stable Diffusion 2.

Per il resto, sempre guardando al futuro, un campo su cui si sta discutendo molto in merito a una possibile integrazione di ChatGPT è quello dei motori di ricerca, considerando anche l'interesse di Microsoft per l'IA di OpenAI. Potremmo insomma avere "risposte" più smart da Bing e simili, ma in linea generale capite bene che una soluzione di intelligenza artificiale di questo tipo potrebbe portare una rivoluzione non di poco conto in senso ben più ampio.