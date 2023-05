ChatGPT diventa agente immobiliare grazie ad un nuovo plugin

Con il lancio dei plugin di ChatGPT , OpenAi ha alzato ulteriormente l’asticella e la notizia che stiamo per riportare non fa altro che dimostrarlo. Zillow, infatti, ha annunciato il lancio della sua estensione per ChatGPT che di fatto trasforma il chatbot in un vero e proprio agente immobiliare.

Se abilitato, infatti, il plugin consente di cercare casa. Gli utenti non devono fare altro che dire a ChatGPT che tipo di proprietà stanno cercando di acquistare o affittare, indicando i criteri della propria ricerca in termini di posizione, prezzo e numero di camere da letto. ChatGPT a questo punto sulla base degli input ricevuti inizierà a scansionare il database di Zillow per proporre le opzioni più in linea con le proprie esigenze.

Chiaramente, Zillow è una società immobiliare attiva principalmente nel mercato americano, e la notizia del lancio del plugin tocca solo marginalmente l’Italia. È innegabile però che ad essere interessante sia questa nuova estensione delle funzioni messe a disposizione da ChatGPT e dal modello multimodale di OpenAI su cui si basa. Il CTO di Zillow ha riconosciuto che ”l’IA generativa sta cambiando il modo in cui le persone cercano informazioni. Comprendiamo il suo immenso potenziale e non vediamo l’ora di sviluppare altre innovazioni tecnologiche con la tecnologia OpenAI in futuro”. Non è da escludere che anche società attive in Europa decidano di affidarsi a sistemi di questo tipo.

Qualche giorno fa, intanto, su queste pagine abbiamo pubblicato qualche consiglio per ottenere risposte migliori da ChatGPT.