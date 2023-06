ChatGPT diventa agente di viaggio: su Booking può organizzarvi le vacanze

Che uno dei settori maggiormente interessati dall’esplosione di chatbot ed IA come ChatGPT sia quello dei viaggi è ormai cosa nota. La notizia che arriva oggi però non fa altro che confermarlo.

Booking ha annunciato che da oggi 28 Giugno 2023 è possibile sfruttare un nuovo strumento che, basandosi sul modello multimodale di ChatGPT sviluppato da OpenAI, consente di pianificare i viaggi. Al momento il tool è ancora in fase beta, ma segna un punto di svolta importante.

Questo strumento, ancora in versione beta, funziona come un vero e proprio chatbot e permette ai viaggiatori di dialogare come se stessero parlando con una persona per ottenere suggerimenti sui viaggi, alloggi ed itinerari in base alle loro esigenze. Sempre tramite conversazione, sarà anche possibile perfezionare le opzioni di ricerca, vedere i prezzi degli alloggi e prenotare il soggiorno.

Inizialmente il tool sarà disponibile per un numero ristretto di membri iscritti al programma fedeltà Genius negli USA, mentrenon è noto se Booking abbia intenzione di lanciarlo anche negli altri mercati.

Booking ha affermato che questo nuovo strumento “è solo l’inizio” e non è inverosimile immaginare un futuro in cui al posto degli agenti di viaggio tradizionale si parli con le IA.

Sempre a proposito del chatbot, quest’oggi è arrivata la notizia che ChatGPT su iOS ora integra anche Bing, ma potranno accedere ai risultati in questione solo gli utenti che pagano l’abbonamento Plus.