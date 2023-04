ChatGPT ha aiutato una studentessa a revocare una multa

Sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato numerose imprese da parte dell'intelligenza artificiale e anche la notizia che ChatGPT è stato bloccato in Italia. Tuttavia, mentre l'IA se non controllata potrebbe diventare pericolosa, è anche estremamente utile nelle mani giuste e recentemente ha aiutato una studentessa a farsi togliere una multa.

Stiamo parlando di Millie Houlton, una studentessa di 22 anni della York St John University in Inghilterra che si è ritrovata con una multa da 70 euro per aver messo la macchina in un posto privato... anche se aveva un permesso per parcheggiare in quel luogo. Houlton era nel giusto, ma come chiedere un rimborso? Facendo scrivere una lettera utilizzando ChatGPT.

"Per favore aiutami a scrivere una lettera al consiglio perché mi hanno dato una multa per il parcheggio", riferisce Millie di aver detto all'IA, come citato dalla BBC. "Cercare di articolare ciò che volevo dire è stato piuttosto difficile, quindi ho pensato di vedere se ChatGPT potesse farlo per me" continua la studentessa alla BBC. "Ho inserito tutti i dettagli sulle questione, il motivo che spiegava perché avevano sbagliato e l'intelligenza artificiale mi ha restituito una risposta personalizzata."

La fine della storia? Una vittoria per la ragazza che ha ottenuto una risposta dal consiglio comunale affermando che la multa fosse stata revocata. Certo, ovviamente l'intelligenza artificiale di Open-AI non ha ribaltato una situazione persa in partenza, poiché Houlton aveva ragione e in questo caso l'IA ha solo dovuto scrivere una lettera burocratica per spiegare la situazione.

Nel frattempo, però, questi software mettono a rischio 300 milioni di posti di lavoro.