ChatGPT, l'allarme dell'Europol: può facilitare crimini come terrorismo

Mentre emergono i primi dettagli su GPT-5, l’Europol ha lanciato l’allarme sugli utilizzi non propriamente positivi di ChatGPT. Nella fattispecie, il rapporto si sofferma su come i malviventi possano utilizzare il modello multimodale per scopi criminali.

Nel documento viene osservato che il chatbot sia già in grado di “facilitare un numero significativo di attività criminali, che vanno dalla garanzia di anonimato dei criminali a crimini specifici tra cui il terrorismo e lo sfruttamento sessuale dei minori”. Ma non è tutto, perchè l’abilità di ChatGPT di redigere testi autentici lo rende “estremamente utile per scopi di phishing”, un aspetto su cui si erano soffermati in passato anche altri studi di questo tipo.

L’Europol pone l’attenzione sulla stesura di email di phishing ma anche di comunicazioni simili a quelle umani oltre che su fake news.

Secondo lo studio, i modelli LLM come ChatGPT, impiegati nelle attività illecite, potrebbero diventare un “modello di business criminale chiave per il futuro”, e per questo viene chiesta massima attenzione alle forze dell’ordine, che si trovano di fronte ad una nuova sfida.

Nella giornata di ieri era arrivata la lettera aperta di Elon Musk ed altri esperti sull’IA, che hanno chiesto uno stop allo sviluppo per almeno sei mesi, in quanto pericolosa per l'umanità.