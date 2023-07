ChatGPT per Android, finalmente ci siamo: l'app è disponibile in Italia!

Il 25 luglio, ChatGPT è stato lanciato su Android, con un paio di mesi di ritardo rispetto all'app del chatbot di OpenAI per iOS. Sfortunatamente, però, l'Italia non è stata tra i primi Paesi a ricevere il software per Android: le cose cambiano solo oggi, lunedì 31 luglio, dal momento che ChatGPT per Android è ora disponibile anche nel Bel Paese.

Nello specifico, ChatGPT è stato rilasciato in serata ed è ora liberamente scaricabile dal Play Store di Google. Se avete attivato gli aggiornamenti relativi alla disponibilità dell'app dovrebbe esservi già arrivata una notifica ad hoc per il download, come quella che trovate in calce a questa notizia, oppure quest'ultima potrebbe essere in arrivo a breve.

Al momento, l'app di ChatGPT pesa circa 6 MB ed è aggiornata alla versione 1.0.0023. Con un milione e passa di download, il software ha già racimolato una sessantina di recensioni (almeno nel momento in cui scriviamo questa notizia) e ha una valutazione media di 4,6 stelle su 5. Tra le recensioni scritte, invece, la valutazione media si alza a 4,9 stelle su 5.

Vi ricordiamo che ChatGPT è disponibile per Android da tempo su altri mercati e che il ritardo nella sua release europea potrebbe essere dovuto a questioni prettamente burocratiche: d'altro canto, dopo i problemi di ChatGPT con le autorità europee degli scorsi mesi, è possibile che OpenAI abbia deciso di muoversi con circospezione ed evitare il lancio della sua app in maniera troppo frettolosa. In ogni caso, ciò dovrebbe anche garantire agli utenti italiani un'app più stabile e sicura rispetto a quella disponibile al lancio nel resto del mondo.

Inoltre, l'app di ChatGPT per iPhone è già disponibile da tempo e non ha mai fatto riscontrare bug o problemi software degni di nota. Insomma, ora che finalmente il Chatbot di OpenAI è arrivato su Android anche in Italia non avete più scuse per non dargli una chance!