ChatGPT ha appena inventato un proprio linguaggio per aggirare il limite di parole imposto da OpenAI. Si tratta di una svolta strana, che è stata scoperta dagli utenti: il modello multimodale GPT-4 infatti è in grado di comprimere una lunga conversazione e creare una sorta di linguaggio che è possibile utilizzare in prompt successivi.

Quando si utilizza questa sorta di nuovo linguaggio nella chat, ChatGPT è in grado di ricreare la stessa identica conversazione e non solo consente di riprendere da dove si era interrotta la chat, ma si possono anche estendere le conversazioni oltre il limite.

Su tale limite le teorie sono tante: alcuni affermano che GPT-4 ha un limite di circa 25mila parole, mentre lo scrittore Jeremy Nguyen afferma che sono circa 8 milioni. È chiaro che la maggior parte degli utenti non tende a raggiungere tale limite, ma in caso affermativo ChatGPT potrebbe semplicemente interrompersi anche a metà frase. Ciò vuol dire che gli utenti sarebbero costretti ad avviare una nuova chat.

Il nuovo linguaggio è stato battezzato su Twitter “Shogtongue” e permette di aggirare il conteggio delle parole in modo da poter continuare la conversazione. ChatGPT - secondo Nguyen - non creerà semplicemente un messaggio compresso quando sta per finire le parole: basta chiedergli di comprimere le frase con delle istruzioni molto specifiche.

Tale lingua non è ancora infallibile e GPT-3.5 non è in grado di leggere il linguaggio compresso e funziona meglio su GPT-4.

Di recente, OpenAI ha lanciato un nuovo programma di bug bounty per ChatGPT, che prevede ricompense fino a 20mila Dollari.