Il ChatGPT di Apple è vicino: debutto già nel 2024 con iOS 18. Addio Siri?

Delle possibili novità in arrivo in iOS 18 si parla da tempo, ma a quanto pare il prossimo sistema operativo del colosso di Cupertino, in arrivo nel 2024 su iPhone ed iPad, potrebbe basarsi molto sull’intelligenza artificiale generativa.

A lanciare il rumor è stato l’analista Jeff Pu, secondo cui Apple avrebbe intenzione di iniziare ad implementare l’IA generativa sui suoi dispositivi portatili non prima della fine del 2024. Nella nota di ricerca letta da MacRumors Pu osserva che alcuni suoi check nella catena di approvvigionamento suggeriscono che la Mela avrebbe intenzione di iniziare ad assemblare centinaia di server per l’IA già nel 2023, ma il numero dovrebbe crescere nel 2024. Ciò lascia intuire che probabilmente Apple offrirà un sistema d’IA basato su cloud e sulla edge AI che prevede una maggiore elaborazione di dati sul dispositivo.

Per gli utenti gli effetti potrebbero essere visibili già con iOS 18: il prossimo OS infatti potrebbe implementare delle funzionalità d’intelligenza generativa,non sappiamo dove però. Un rapporto pubblicato qualche mese fa parlava di Apple pronta a rivoluzionare Siri integrando dei nuovi modelli linguistici che dovrebbero consentire agli utenti di automatizzare attività complesse. Nel rapporto si rifà nuovamente riferimento a tali feature. Probabilmente nel corso dei prossimi mesi emergeranno altri dettagli in merito.