ChatGPT arriva su Apple Watch con un'app di terze parti: salutate Siri!

Mentre si susseguono i rumor che vogliono Apple al lavoro su un suo ChatGPT, il chatbot è già arrivato sul polso di coloro che indossano un Apple Watch, grazie ad un app di terze parti.

Si chiama Petey e, come segnalato da MacRumors, permette di interrogare ChatGPT digitando le domande direttamente da Apple Watch o utilizzando il sistema di dettatura del testo.

Un aspetto molto interessante di Petey è che è dotata anche di una complicazione per il quadrante, che permette di accedervi in maniera molto semplice senza dover scorrere l’elenco delle applicazioni installate. Al costo di 4,99 Euro è possibile quindi portare a casa una valida alternativa a Siri, che è in grado di restituire risultati sicuramente più pertinenti rispetto a quelli dell’assistente vocale di Apple. È possibile anche leggere le risposte ad alta voce grazie alla funzione Tech to Speech, o condividere le informazioni ottenute tramite SMS, email e social media.

L’applicazione per essere installata richiede watchoS 9, il che vuol dire che è perfettamente compatibile con Apple Watch Series 4 e modelli successivi. Complessivamente, supporta 14 lingue diverse e successivamente ne saranno aggiunte anche altre.

Di recente si è molto parlato di GPT-4 anche per la capacità di creare giochi in stile Doom, come quello di cui abbiamo parlato nelle scorse ore su queste pagine.