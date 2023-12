ChatGPT arriva anche su e-bike: primo modello al CES, ma ce n'era bisogno?

Mentre i dati pubblicati da OpenAI ci permettono di tracciare un bilancio del primo anno di ChatGPT, il Chatbot di Sam Altman e compagni si sta ormai facendo strada in tanti device diversi tra loro. Nessuno, però, avrebbe mai pensato di vedere in commercio una e-bike con ChatGPT integrato, che tuttavia potrebbe essere lanciata già il prossimo mese.

Sì, avete letto bene: un'azienda sta lavorando ad una bicicletta smart con ChatGPT integrato. Il prodotto - che per ora non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma poco ci manca - è in fase di sviluppo presso Urtopia, azienda nota per le sue campagne Indiegogo di successo e per il suo modello di vendita, che proprio tramite Indiegogo e altri siti web di crowdfunding arriva direttamente ai consumatori, senza passare per alcun rivenditore terzo.

Da qualche tempo a questa parte, Urtopia si fregia di vendere le "e-bike più intelligenti al mondo", e il suo prossimo prodotto potrebbe cementare questo primato autoproclamato. Un video comparso su YouTube (che potete vedere anche in cima a questa notizia) ci svela infatti che l'azienda sta lavorando ad un assistente IA basato su ChatGPT che verrà integrato su una bicicletta smart di nuova generazione, il cui annuncio dovrebbe avvenire nel corso del CES 2024 di Las Vegas.

Considerato che il CES 2024 si terrà tra il 9 e il 12 gennaio 2024, l'annuncio della prima e-bike con ChatGPT integrato al mondo potrebbe essere davvero vicino. I creatori del prodotto descrivono l'assistente IA rifacendosi a Jarvis, l'Intelligenza Artificiale sviluppata da Iron Man nei fumetti Marvel, ma è già stato spiegato che il software sarà basato sul LLM di OpenAI e servirà a darvi alcune informazioni sulla vostra sessione di allenamento su due ruote o sull'itinerario che state percorrendo.

Inoltre, l'IA potrà essere attivata con un anello smart incluso nella confezione della bicicletta, in modo da permettervi di "svegliare" il vostro Jarvis personale senza mai togliere le mani dal manubrio. Nel video ufficiale di Urtopia potete dare un'occhiata alla bicicletta smart dell'azienda, che arriva con tanto di display montato al centro del manubrio e con microfoni e speaker integrati per le interazioni vocali con l'utente.