ChatGPT arriva in PowerPoint con Copilot: le presentazioni si creeranno in pochi click

Tra qualche ora andrà in scena un nuovo evento Microsoft dedicato all’intelligenza artificiale, ma intanto sul web sono già trapelate le prime indicazioni. In particolare, il leaker WalkingCat ha pubblicato un filmato che mostra la funzione “Copilot” per PowerPoint.

Come si può vedere nel video presente in calce, Copilot permetterà agli utenti di utilizzare un linguaggio estremamente naturale per creare intere presentazioni basate su un argomento, ma si potrà anche fare riferimento ad altri documenti per permettergli di ottenere maggiori informazioni da includere all’interno delle slide.

Copilot a quanto pare sarà in grado anche di applicare diversi stili per ciascuna diapositiva o all’intera presentazione: una volta cliccato sul pulsante dedicato, comparirà una barra destra con un chatbot in stile ChatGPT dove bisognerà indicare ciò di cui si ha bisogno ed eventualmente allegare dei file. Nel giro di pochi secondi, l’app compresa nella suite di produttività Microsoft sarà in grado di generare una presentazione al pari di quelle create dagli umani.

A giudicare da quanto trapelato, la funzione includerà anche comandi per aggiungere delle determinate animazioni alle diapositive, ma l’aspetto impressionante è la velocità. La presentazione ufficiale è prevista a breve.

Microsoft sta spingendo molto sull’IA e nella giornata di ieri ha rilasciato ChatGPT per Bing per tutti senza liste d’attesa.