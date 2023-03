ChatGPT arriva anche su smartwatch AmazFit con un nuovo quadrante

ChatGPT è pronto ad approdare ovunque, anche su smartwatch. L’idea è di AmazFit, che ha appena annunciato il suo primo quadrante al mondo per smartwatch codificato dall’intelligenza artificiale di OpenAI.

Si tratta di una prima assoluta, dal momento che mai prima d’ora il chatbot era stato utilizzato per scopi di questo tipo. La watch face in questione non solo mostra i dati relativi a salute e fitness, ma mira a fornire agli utenti un’esperienza su misura.

Il quadrante generato con l’auto dell’intelligenza artificiale, spiega AmazFit, fornirà agli utenti un’interfaccia in grado di combinare la più recente tecnologia sull’intelligenza artificiale con la praticità degli smartwatch.

In una prima immagine, che mostriamo in calce, si vede l’utente chiedere un resoconto della propria giornata e ChatGPT rispondere con l’orario, il numero di passi, il battito cardiaco ed il livello di batteria del dispositivo. Nella stessa fotografia è anche presente una nostra che sottolinea come la disponibilità della Watch Face dipenda dai vari modelli, ma non sono presenti molte informazioni in merito.

È chiaro che si tratta di uno sviluppo molto interessante per ChatGPT, nonostante le preoccupazioni espresse da Elon Musk sull’intelligenza artificiale e per la sua presunta pericolosità, che un ex ingegnere Google ha paragonato a quella della bomba atomica. Questi utilizzi però dimostrano ancora una volta come nei prossimi mesi la vedremo praticamente ovunque.