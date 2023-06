ChatGPT arriva su Windows 3.1, grazie ad uno sviluppatore anonimo

Uno sviluppatore anonimo ha annunciato di aver creato un client di ChatGPT per Windows 3.1, battezzato WinGPT. Il tool è stato scritto in C, utilizzando l’API Windows Standard e compilato con Open Watcom v2.

Interessante notare come funzioni su qualsiasi versione di Windows a 16 o 32 bit da Windows 3.1 in poi, quindi su tutte le release da Windows 95 a Windows 7, inclusi Windows 98, Windows Me e l’immancabile e storico Windows XP.

Come spiegato dallo sviluppatore Dialupdotnet sul proprio account Twitter, “WinGPT si connette al server API OpenAI in modo nativo con TLS 1.3”. Lo stesso developer si è detto “sorpreso dal fatto che il set di controlli standard disponibile per l’utilizzo in ogni programma per Windows 3.1 fosse incredibilmente limitato” ed ha affermato che “alcuni controlli, inclusi quelli impiegati nel sistema operativo” non sono disponibili a differenza dei pulsanti push, check box, pulsanti radio ed altri.

In un thread pubblicato su HackerNews, un utente ha suggerito di integrare ChatGPT anche in una versione di Microsoft Office dell’epoca. Un’idea che è stata accolta favorevolmente dallo stesso Dialupdotnet: chissà che a breve non arrivino interessanti novità da questo fronte.

Sempre dal fronte ChatGPT, qualche giorno fa è arrivata lanotizia che OpenAI ha cercato di ammorbidire l’AI Act Europeo con alcune operazioni di lobbying.