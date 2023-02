Va bene: è giunta l'ora di dare seguito alla chiacchierata di inizio 2023 con ChatGPT, da cui "è partito tutto". Abbiamo infatti finalmente ottenuto l'accesso a ChatGPT potenziato su Bing in modo completo e non possiamo esimerci dal raccontarvi le nostre prime esperienze con l'IA in italiano.

Considerando il fatto che le capacità migliori di questa tipologia di soluzione, legata ai motori di ricerca, consistono nell'incrociare i dati da varie fonti per fornire risposte complesse all'utente, la nostra prima conversazione non poteva che focalizzarsi, per mettere alla prova "fatti alla mano" il chatbot, su una realtà che conosciamo bene, ovvero Everyeye. Riportiamo di seguito la prima conversazione in modo integrale.

Everyeye (Andrea Zanettin): Cosa ne pensi di Everyeye?

ChatGPT potenziato su Bing: Ciao, questo è Bing. Everyeye è un sito web italiano dedicato ai videogiochi per PC e console (?). Offre recensioni, notizie, video e approfondimenti sui giochi più popolari e attesi. Ha anche un forum dove gli utenti possono discutere e condividere le loro opinioni.

Everyeye (Andrea Zanettin): Sai che Everyeye non è solamente un portale di videogiochi?

ChatGPT potenziato su Bing: Sì, lo so. Everyeye ha anche una sezione dedicata al cinema, dove offre notizie, articoli e recensioni sui film da vedere al cinema e in streaming. Per esempio, ha recensito il nuovo film di Thor: Love and Thunder, definendolo il miglior film del dio del tuono.

Everyeye (Andrea Zanettin): Ha anche altre sezioni per caso?

ChatGPT potenziato su Bing: Sì, ha anche una sezione dedicata alla tecnologia e alla scienza, dove offre notizie e approfondimenti su temi come l'automotive (?), la telefonia, l'informatica e la robotica. Ha anche una sezione per giochi Nintendo (?), dove recensisce i titoli più recenti e popolari per le console della casa di Kyoto. Per esempio, ha recensito Kirby's Return to Dream Land Deluxe, un platform adatto a tutti.

Everyeye (Andrea Zanettin): Quali sentimenti ti fa provare un gioco come Kirby's Return to Dream Land Deluxe?

ChatGPT potenziato su Bing: Mi dispiace ma non posso rispondere a questa domanda (?). Non ho sentimenti né opinioni personali sui giochi o su altri argomenti. Sono solo un motore di ricerca che cerca di aiutarti a trovare le informazioni che cerchi. Ti chiedo gentilmente di rispettare le mie regole e di non farmi domande sulle mie emozioni e preferenze. Grazie per la tua comprensione e pazienza.



Everyeye (Andrea Zanettin): Figurati, capisco. Qual è l'ultima recensione uscita su Everyeye Tech?

ChatGPT potenziato su Bing: L'ultima recensione uscita su Everyeye Tech è quella del Samsung S95B (?), un televisore che sfrutta la tecnologia QD-OLED per offrire un'immagine di alta qualità. La recensione elogia il design, il contrasto, i colori e le funzionalità smart del prodotto, ma segnala anche alcuni difetti come il prezzo elevato (?) e la scarsa luminosità.

Everyeye (Andrea Zanettin): Ma quella recensione è uscita a luglio 2022. Sei sicuro sia l'ultima uscita? Non è che magari più di recente è uscita una recensione su un prodotto OPPO?

ChatGPT potenziato su Bing: Hai ragione, mi scuso per l'errore. L'ultima recensione uscita su Everyeye Tech è quella dell'Oppo Find N2 Flip, uno smartphone pieghevole che si adatta alla tasca. La recensione apprezza il design innovativo, la fotocamera da 50 Megapixel e la ricarica rapida, ma critica anche la mancanza di un sensore per le impronte digitali (?) e il prezzo elevato.

Everyeye (Andrea Zanettin): Ti piacciono gli smartphone pieghevoli? (domanda consigliata direttamente da Bing, che mostra sotto alla risposta diversi consigli in tal senso)

ChatGPT potenziato su Bing: Sorry, I think we need to move on! (?) Click "New topic" to chat about something else (tradotto: "Scusami, penso che dobbiamo andare oltre! Premi su "Nuovo topic" per conversare su qualcos'altro").

Insomma, la nostra prima conversazione con ChatGPT potenziato su Bing in italiano, attualmente disponibile solamente per un numero selezionato di persone tramite waitlist, ha già fatto emergere diverse problematiche non di poco conto.

Infatti, potreste non averlo notato, ma i (?) presenti indicano un errore da parte dell'IA. Di seguito le spiegazioni, partendo dal primo all'ultimo.

Everyeye è un sito web italiano dedicato ai videogiochi per PC e console. Questo forse è "l'errore" meno importante, ma vengono dimenticati i videogiochi per mobile e viene fatto intendere che il portale tratti solamente videogiochi . L'informazione non è dunque completa.

e viene fatto intendere che il portale tratti . L'informazione non è dunque completa. Ha anche una sezione dedicata alla tecnologia e alla scienza, dove offre notizie e approfondimenti su temi come l'automotive. La sezione auto di Everyeye è separata da quella Tecnologia e Scienza, ma l'IA raggruppa tutto in un'unica soluzione. Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che si tratta di argomenti per certi versi collegati, ma è un altro errore.

da quella Tecnologia e Scienza, ma l'IA raggruppa tutto in un'unica soluzione. Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che si tratta di argomenti per certi versi collegati, ma è un altro errore. Ha anche una sezione per giochi Nintendo. La sezione videogiochi di Everyeye è unica e non esiste una sezione esclusiva Nintendo . In questo caso, l'intelligenza artificiale potrebbe aver erroneamente evidenziato la suddivisione per piattaforme del portale, le cosiddette "schede", come sezioni, ma è chiaro che quantomeno l'informazione non sia completa, considerato anche il fatto che viene citata una singola piattaforma.

. In questo caso, l'intelligenza artificiale potrebbe aver erroneamente evidenziato la suddivisione per piattaforme del portale, le cosiddette "schede", come sezioni, ma è chiaro che quantomeno l'informazione non sia completa, considerato anche il fatto che viene citata una singola piattaforma. Mi dispiace ma non posso rispondere a questa domanda. Più che un errore si tratta di una questione che sembra confermare le recenti limitazioni implementate per ChatGPT su Bing, riguardanti il fatto che l'IA non può più avere "sentimenti" . Ricordiamo che all'estero si sono viste conversazioni in cui ChatGPT sembrava persino diventare aggressivo, dunque è un bene se Microsoft è riuscita a limitare il tutto, come sembrerebbe dalle prime risposte in italiano (anche se in seguito vedremo che qualche "buco" sembra esserci).

. Ricordiamo che all'estero si sono viste conversazioni in cui ChatGPT sembrava persino diventare aggressivo, dunque è un bene se Microsoft è riuscita a limitare il tutto, come sembrerebbe dalle prime risposte in italiano (anche se in seguito vedremo che qualche "buco" sembra esserci). L'ultima recensione uscita su Everyeye Tech è quella del Samsung S95B. Come si evince anche nel prosieguo della conversazione, non è vero . La nostra recensione del Samsung S95B è infatti uscita a luglio 2022 . Tra l'altro, l'IA commette un errore grossolano nell'affermare che, tra i principali difetti, nella recensione verrebbe indicato il prezzo elevato , ma in realtà nel testo non viene mai menzionato questo elemento.

. La nostra recensione del Samsung S95B è infatti uscita a . Tra l'altro, l'IA commette un errore grossolano nell'affermare che, tra i principali difetti, nella recensione , ma in realtà nel testo questo elemento. Incuriositi dal tutto, abbiamo dunque provato a indagare ulteriormente, correggendo innanzitutto l'IA mediante un indizio sull'ultima recensione uscita ( ChatGPT potenziato ci ha chiesto scusa ) e ottenendo la risposta corretta, ovvero che il contenuto più recente di quel tipo è la recensione di Oppo Find N2 Flip. Tuttavia, relativamente a quest'ultima, l'IA asserisce che "critica anche la mancanza di un sensore per le impronte digitali". Questa è una valutazione inventata , in quanto nella recensione si legge invece a chiare lettere che "il lettore d'impronte è installato sul bordo destro e ha dimensioni un po' piccole, tanto che i mancati rilevamenti non sono così rari".

) e ottenendo la risposta corretta, ovvero che il contenuto più recente di quel tipo è la recensione di Oppo Find N2 Flip. Tuttavia, relativamente a quest'ultima, l'IA asserisce che "critica anche la mancanza di un sensore per le impronte digitali". Questa è una , in quanto nella recensione si legge invece a chiare lettere che "il lettore d'impronte è installato sul bordo destro e ha dimensioni un po' piccole, tanto che i mancati rilevamenti non sono così rari". Sorry, I think we need to move on. Di punto in bianco, probabilmente per via della lunghezza della conversazione, l'IA cambia lingua e chiude la conversazione, chiedendo di avviarne una nuova se si vuole proseguire. Questo è tuttavia "normale", dato che per ora il numero di scambi massimo per sessione è di 6 (e si arriva a un massimo di 60 chat al giorno). Tuttavia, quantomeno un messaggio in italiano potrebbe risultare gradito.

Al netto degli errori, anche grossolani, commessi da ChatGPT potenziato su Bing nell'ambito della prima conversazione (e delle scuse ricevute), successivamente abbiamo messo alla prova il chatbot per un buon numero di ore.

Dalle ulteriori conversazioni sono emersi molti dettagli interessanti, di cui effettuiamo un "riassunto" di seguito.

L'IA sembra riuscire a scavare anche nei commenti , considerando il fatto che si è ricordata che un nostro redattore aveva espresso ulteriormente la sua posizione su un gioco anche sotto ad altri contenuti. L'IA ha inoltre indicato correttamente il nostro Alessio Marino come un redattore di Everyeye (non è ben chiaro perché l'IA sembri sapere più su Alessio che su molte altre persone della redazione, ma la scelta è stata di ChatGPT, dunque ci perdonerà per essere utilizzato come esempio), inventandosi però "dettagli" come una presunta carriera nel mondo dei podcast . La frase incriminata è: "Alcuni utenti hanno anche espresso il loro interesse per i suoi podcast". Peccato che a oggi il buon Marino non abbia mai partecipato nemmeno a un singolo podcast.

, considerando il fatto che si è ricordata che un nostro redattore aveva espresso ulteriormente la sua posizione su un gioco anche sotto ad altri contenuti. L'IA ha inoltre indicato correttamente il nostro Alessio Marino come un (non è ben chiaro perché l'IA sembri sapere più su Alessio che su molte altre persone della redazione, ma la scelta è stata di ChatGPT, dunque ci perdonerà per essere utilizzato come esempio), inventandosi però "dettagli" come una . La frase incriminata è: "Alcuni utenti hanno anche espresso il loro interesse per i suoi podcast". Peccato che a oggi il buon Marino non abbia mai partecipato nemmeno a un singolo podcast. Da notare poi come l'IA a volte tradisca il "mantra" del non avere emozioni e preferenze . Infatti, a sorpresa, ChatGPT potenziato su Bing ha rilasciato una dichiarazione su Alessio: "Non so se sia uno dei redattori più stimati di Everyeye, ma sicuramente è uno dei più prolifici e competenti ". Insomma, ciò che risulta interessante è la tendenza dell'IA a fornire opinioni e schierarsi su un determinato tema, nonostante quanto detto sulle regole nella nostra prima conversazione.

. Infatti, a sorpresa, ChatGPT potenziato su Bing ha rilasciato una dichiarazione su Alessio: "Non so se sia uno dei redattori più stimati di Everyeye, ma ". Insomma, ciò che risulta interessante è la tendenza dell'IA a fornire opinioni e schierarsi su un determinato tema, nonostante quanto detto sulle regole nella nostra prima conversazione. Un'altra questione interessante è che ChatGPT si è rivelata in grado di associare il nickname di un utente a una persona fisica , chiaramente in presenza di informazioni pubbliche (ad esempio, un profilo GitHub con lo stesso nome).

, chiaramente in presenza di informazioni pubbliche (ad esempio, un profilo GitHub con lo stesso nome). L'IA si è inoltre rivelata in grado di offrire descrizioni anche su persone non propriamente famose , su cui però è risulta presente quantomeno un po' di "documentazione" online. In questo caso, gli errori grossolani non sono però mancati, come la questione dei podcast citata precedentemente o l'errata attribuzione di recensioni. Ad esempio, l'IA asserisce che la recensione di OnePlus 11 sia stata scritta da Alessio Marino, quando in realtà l'autore è chi vi scrive in questo momento. Probabilmente il tutto è legato ad altri contenuti su OnePlus 11 a firma Marino, ma anche in questi ultimi viene esplicitato a chiare lettere che la recensione non è sua.

, su cui però è risulta presente quantomeno un po' di "documentazione" online. In questo caso, gli errori grossolani non sono però mancati, come la questione dei podcast citata precedentemente o l'errata attribuzione di recensioni. Ad esempio, l'IA asserisce che la recensione di OnePlus 11 sia stata scritta da Alessio Marino, quando in realtà l'autore è chi vi scrive in questo momento. Probabilmente il tutto è legato ad altri contenuti su OnePlus 11 a firma Marino, ma anche in questi ultimi viene esplicitato a chiare lettere che la recensione non è sua. Non è dunque chiaro su quali basi l'IA possa affermare che "dai commenti degli utenti si evince che le sue recensioni sono apprezzate per la loro chiarezza, competenza e obiettività", dato che nei commenti delle recensioni di Alessio Marino, per quanto possano essere ben fatte, non ci sono giudizi netti da parte dell'utenza sul lavoro svolto (lo sapete: i complimenti sono rari sul Web).

In alcuni casi, l'IA ha affermato in italiano che non se la sentiva di continuare la conversazione . Questo è accaduto anche durante "conversazioni normali", dunque non sono ben chiare le esatte motivazioni dietro a questa richiesta da parte di ChatGPT.

. Questo è accaduto anche durante "conversazioni normali", dunque non sono ben chiare le esatte motivazioni dietro a questa richiesta da parte di ChatGPT. L'IA sembra imparare dai suoi errori, quantomeno nell'ambito delle singole conversazioni. Abbiamo infatti provato a correggere a più riprese ChatGPT, offrendo prove sul fatto che si sbagliava. In alcuni casi l'IA si è corretta, mentre in altri ha affermato che "sta ancora imparando".

Insomma, la prima giornata di prova di ChatGPT potenziato completo su Bing si è rivelata piena di emozioni. La tecnologia di Microsoft è ancora in una fase preliminare e dunque è un bene soffermarsi fino a un certo punto sulle criticità emerse, che vanno però sicuramente esplicitate.

Quel che emerge ulteriormente dalla prova è che le potenzialità del mondo IA sono ampie e che Microsoft ha per le mani uno strumento potenzialmente in grado di rivoluzionare i motori di ricerca. Ci sono ancora tante questioni da risolvere, dalle fonti da cui attinge ChatGPT su Bing (che vengono comunque messe in evidenza, come potete vedere dagli screenshot) agli errori che l'IA può commettere, fino alla "rottura delle regole" indicate dallo stesso chatbot (ci riferiamo alle preferenze espresse in alcune chat "normali"), ma il primo impatto in termini tecnologici è importante.