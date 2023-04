ChatGPT bloccato in Italia? Ecco PizzaGPT, il clone creato da un italiano all'estero

Del blocco di ChatGPT in Italia abbiamo ampiamente parlato su queste pagine enunciando anche le motivazioni che hanno spinto il Garante Per la Privacy a bloccare il chatbot di OpenAI nel nostro paese.

Da sabato infatti ChatGPT non è più accessibile e la società di Sam Altman si è già detta pronta a lavorare col Garante per ripristinarne l’accesso. Nel frattempo però da un italiano all’estero arriva PizzaGPT.

Disponibile attraverso il sito web PizzaGPT, si tratta di un clone di ChatGPT che utilizza Nuxt 3, Tailwind e DaisyUI ed è basato sull’API turbo-3.5 model di OpenAI per la chat e l’interfaccia: le risposte dovrebbero essere simili alla versione gratuita di ChatGPT.

In un post pubblicato su ycombinator, l’utente spiega che “l’idea mi è venuta ieri, leggendo di ChatGPT bloccato in Italia. Sono un italiano che vive all'estero quindi ho ancora accesso ad esso, ma i miei genitori e amici che vivono lì no. Credo che l'intelligenza artificiale sia uno strumento rivoluzionario che dovrebbe essere disponibile a chiunque, allo stesso modo in cui lo è stato Internet”. Per lo sviluppo e codifica ha impiegato un paio d’ore, motivo per cui mette in guardia gli utenti da possibili bug.

Per fare fronte al traffico, ha anche aggiunto un pulsante per le donazioni: gli utenti possono donare l’equivalente di una pizza per tenerlo attivo.