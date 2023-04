ChatGPT è stato 'bucato': su GitHub appare l'alternativa gratis GPT4Free

Mentre ChatGPT resta inaccessibile in Italia, all'estero la comunità degli sviluppatori e degli hacker sembra aver scoperto un modo per accedere gratuitamente a tutte le funzioni di ChatGPT, comprese quelle a pagamento. Ancora meglio: la scoperta sembra essere avvenuta per caso!

Come riporta TechCrunch, uno sviluppatore che stava cercando di effettuare dei processi di reverse engineering di ChatGPT ha scoperto una falla in un'API dell'IA di OpenAI, che gli ha permesso di accedere gratuitamente a tutte le funzioni del Chatbot. Per ora, GPT-4 costa 0,03 Dollari per 1.000 prompt token, pari a 750 parole. GPT-3.5, invece, costa 0,002 Dollari per 1.000 prompt token, che si convertono nello stesso numero di parole.

Il progetto di GPT4Free, basato sullo sfruttamento delle API "vulnerabili" scoperte dallo sviluppatore, è dunque stato pubblicato nelle scorse settimane su GitHub, raccogliendo immediatamente un enorme seguito grazie al passaparola sui social network e, soprattutto, su Reddit. Lo scopo di GPT4Free, come indica il nome, è quello di offrire gratuitamente l'accesso a GPT-4 e a GPT-3.5 sfruttando la falla scoperta nel Chatbot di OpenAI.

Lo sviluppatore al centro del progetto (nonché colui che ha scoperto la vulnerabilità in primo luogo), che si fa chiamare xtekky, ha spiegato sempre a TechCrunch che "il reverse engineering è un regno che mi è sempre piaciuto. Lo trovo una sfida personale. All'inizio, GPT4Free era un progetto da appassionato, che portavo avanti per divertimento. Ora, invece, è uno strumento per offrire un'alternativa a chi vuole usare GPT-4 o GPT-3.5 ma non ne ha la possibilità".

Inutile precisarlo, ma usare GPT4Free viola i termini di ChatGPT, perciò vi sconsigliamo vivamente di utilizzare il tool. Resta inoltre da capire quanto tempo ci vorrà prima che OpenAI risolva la falla scoperta da xtekky, o - considerato che OpenAI e GitHub sono entrambi collegati a Microsoft - prima che il colosso di Redmond rimuova GPT4Free da GitHub.