ChatGPT fa calare il traffico di Stack Overflow: molti programmatori passano all'IA

Non è un segreto che ChatGPT possa tornare utile lato codice. Tuttavia, risulta interessante dare un'occhiata anche all'impatto che soluzioni IA di questo tipo stanno avendo sulle realtà più "tradizionali". A tal proposito, di recente è stato fatto registrare un calo del traffico di Stack Overflow.

Infatti, come riportato anche da Gizmodo, prendendo in considerazione i dati di marzo e aprile 2023, il calo di mese in mese è del 17,7%. I dati sono legati al popolare tool SimilarWeb e potrebbero non essere del tutto precisi, visto il numero di variabili in gioco, ma ciò che sembra risultare chiaro è che l'arrivo dell'IA stia portando un ampio numero di programmatori a preferire ChatGPT e simili (chi ha detto Copilot di GitHub?) come "prima soluzione" quando si tratta di ottenere indicazioni lato codice.

Insomma, l'intelligenza artificiale aiuta ora i programmatori e dunque questi ultimi sono un po' meno propensi a consultare il classico portale che ormai da lungo tempo accompagna le sessioni di programmazione di molte persone. Certo, non sempre le conversazioni con programmatori sconosciuti legate a Stack Overflow possono dare soddisfazioni in ambito di debug, ma sicuramente col passare degli anni il numero di problematiche di quel tipo risolte mediante l'iconico sito Web è stato piuttosto importante.

Da notare il fatto che il traffico di Stack Overflow è in calo da inizio 2022, ma è a marzo 2023 si è fatto registrare l'importante calo del 13,9% (rispetto a febbraio) e poi ad aprile si è arrivati al succitato calo del 17,7% (rispetto a marzo). Insomma, sembra che l'intelligenza artificiale stia iniziando ad avere impatti sempre più concreti.