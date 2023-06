ChatGPT ha celebrato una messa in Germania: com'è andato l'esperimento

È diventata immediatamente virale la notizia proveniente dalla cittadina bavarese di Fürth, dove nella chiesa di San Paolo ChatGPT ha recitato il suo primo sermone della storia.

Si è trattato di un esperimento condotto e preparato da Jonas Simmerlein, teologo e filosofo dell’Università di Vienna che insieme ad alcuni collaboratori ha installato uno schermo al centro della chiesa dove sono state proiettate le immagini di vari avatar che hanno provveduto ad intonare i canti per la comunità protestante.

Uno degli avatar in questione ha fatto da pastore, che ha officiato un servizio di circa 40 minuti, con tanto di preghiere, musica ed anche sermone.

Parlando con i giornalisti, Simmerlein ha specificato che il 98% dei contenuti è stato generato dall’intelligenza artificiale di OpenAI, e lui ha provveduto a fornire a ChatGPT solo alcuni elementi, “dall’essere in chiesa al dover impersonare un predicatore”.

L’esperimento non è andato proprio male, ma come notato dall’Associated Press alcuni fedeli hanno lamentato l’assenza di sentimento ed emozioni da parte del predicatore virtuale, e l’impossibilità ad interagire con esso in tempo reale. Se a livello di contenuti quindi il lavoro è stato promosso, la mancanza di empatia continua ad essere un problema di questi modelli.

Non è chiaro che piani abbia OpenAI per il futuro, ma nel weekend Sam Altman ha confermato che non sta addestrando il modello GPT-5.