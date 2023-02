ChatGPT sempre più centrale nell'ecosistema Microsoft: scriverà mail al posto degli umani

ChatGPT è destinato a diventare sempre più centrale nell’ecosistema di Microsoft, e non per l’integrazione di GPT-4 in Bing. Un nuovo rapporto di Bloomberg spiega che il colosso di Redmond punta a fare in modo che l’IA di OpenAI scriva le mail al posto degli utenti.

Nel rapporto, Bloomberg osserva che Viva Sales, sarà in grado di generare risposte e-mail ai clienti utilizzando i prodotti di OpenAI per la creazione di testo. Gli strumenti di intelligenza artificiale, che includono GPT 3.5 di OpenAI, il sistema che è alla base del chatbot ChatGPT, estrarranno i dati dai record dei clienti e dal software di posta elettronica di Office. Queste informazioni verranno utilizzate per generare e-mail con testo personalizzato come dettagli sui prezzi dei prodotti e promozioni.

Nella giornata di ieri, Microsoft ha anche annunciato l’integrazione di ChatGPT in Teams Premium.