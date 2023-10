Il "ChatGPT cinese" Ernie è potente quanto GPT-4: parola di Baidu

Quando Baidu ha lanciato il "ChatGPT cinese" Ernie, la domanda che tutti si sono posti è stata: ma Ernie è davvero più potente di ChatGPT? La sfida è stata per mesi un testa a testa, ma di recente sembrava che il "ChatGPT cinese" avesse iniziato a perdere colpi (o meglio, a perdere più colpi dell'IA di OpenAI).

Sulla questione è intervenuto anche il CEO di Baidu Robin Li, che durante il Baidu World Showcase 2023 di martedì 17 ottobre ha spiegato che "l'IA di Baidu ha ricevuto un upgrade sostanziale, con un drastico miglioramento nelle sue capacità di comprendere, generare, ragionare e memorizzare". La notizia fa il paio con le indiscrezioni secondo cui Ernie avrebbe superato ChatGPT con GPT-4 in alcuni test, ma per il momento non ci sono risposte ufficiali da parte di OpenAI.

Certo, le nuove capacità di Ernie dimostrate da Li durante il suo keynote hanno quasi dell'incredibile: per esempio, l'IA è stata utilizzata per creare uno stupendo video pubblicitario per un'auto sportiva nel giro di pochi minuti e basandosi solo un un breve prompt testuale. In un altro test, Ernie è stato capace di risolvere un complesso problema di geometria. Infine, l'IA si è rivelata in grado di modificare in modo coerente un racconto fantastico da cui era stata tagliata una parte, senza farlo sembrare fuori luogo rispetto alle sezioni precedenti e successive della storia.

Tutte queste funzioni permettono a Ernie 4.0 di flettere i muscoli e di dimostrare il lavoro svolto dagli sviluppatori di Baidu sulle capacità di comprensione del testo dell'IA. D'altro canto, i confronti tra Ernie 3.5 e ChatGPT eseguiti in estate già mostravano un'IA promettente (grazie anche al supporto per i plugin degli sviluppatori) ma funestata da problemi di content awareness e di comprensione testuale.

Non è dunque un caso che Baidu stia spingendo molto, oltre che sulle possibilità di personalizzazione di Ernie, anche sulla capacità dell'IA di "condurre ricerche accademiche, di riassumere informazioni, di creare documenti e di realizzare slideshow e presentazioni". Tutte queste nuove feature hanno permesso a Robin Li di chiudere la conferenza spiegando che "Ernie non è inferiore a GPT-4 sotto alcun aspetto". Ma ci sarà davvero da fidarsi?