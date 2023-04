ChatGPT consuma una bottiglia d'acqua a conversazione: l'incredibile scoperta

A poche ore dalla scoperta del linguaggio creato da ChatGPT, i ricercatori dell’Università del Colorado Riverside e del Texas di Arlington hanno posto l’attenzione sul consumo d’acqua del popolare chatbot, necessaria per il raffreddamento dei data center.

Nella fattispecie, gli studiosi hanno calcolato che l’addestramento di GPT-3 (la versione precedente al nuovo GPT-4 rilasciato di recente) ha consumato la bellezza di 700mila litri d’acqua dolce per il raffreddamento dei data center. Il quantitativo, viene evidenziato nello studio, è pari a quello necessario per la realizzazione di 370 auto BMW o 320 Tesla.

Particolarmente interessante è il consumo d’acqua calcolato per una singola conversazione con un utente medio: a quanto pare ChatGPT consuma una bottiglia d’acqua a chat.

A preoccupare gli scienziati è l’impatto che potrebbe avere ChatGPT sulle risorse e forniture idriche mondiali, a causa dell’enorme popolarità di cui gode il chatbot. L’allarme arriva in un periodo non certo facile per l’ambiente, alle prese con problemi relativi alla siccità che stanno interessando in maniera importante anche il nostro paese.

GPT-4 potrebbe aumentare ulteriormente l’impatto, ma gli studiosi osservano che i problemi legati al consumo d’acqua non dovrebbero limitarsi solo ad OpenAI, ma anche agli altri modelli sviluppati da altre società.

I data center di Google ad esempio solo negli USA hanno consumato 12,7 miliardi di acqua dolce nel 2021, di cui il 90% potabile. Dati che secondo gli autori devono spingere le autorità ad affrontare la questione in maniera seria.