ChatGPT continua a sorprendere: il bot sa fare anche le diagnosi mediche

Secondo un nuovo studio, ChatGPT avrebbe la capacità di formulare diagnosi cliniche accurate al pari di un neolaureato in medicina. Il risultato indica che, in futuro, le IA saranno uno strumento fondamentale per supportare le decisioni dei medici.

Mentre Google sta lavorando all'IA medica Med-PaLM 2, i ricercatori del Mass General Brigham hanno rilevato che ChatGPT ha ottenuto un'accuratezza media del 72% nel processo decisionale clinico, che comprende l’elaborazione di diagnosi e la scelta del percorso di cura. Il chatbot ha ottenuto le stesse prestazioni sia nell'ambito delle cure primarie che in quello delle emergenze, in tutte le specialità mediche.

"Non esistono veri e propri parametri di riferimento, ma stimiamo che queste prestazioni siano al livello di chi si è appena laureato in medicina, come un tirocinante o uno specializzando", ha dichiarato Marc Succi, autore principale dello studio.

Gli scienziati hanno copiato e incollato 36 resoconti di casi clinici nella chat del bot e hanno chiesto all'IA di formulare una serie di possibili diagnosi differenziali sulla base delle informazioni iniziali del paziente, tra cui l'età, il sesso, i sintomi e il fatto che il caso fosse o meno un'emergenza. A ChatGPT sono state poi fornite ulteriori dati, gli è stato chiesto di prendere decisioni sulla gestione del caso e di fornire una diagnosi finale, simulando l'intero processo di visita di un paziente reale. Il team ha quindi confrontato l'accuratezza dei risultati di ChatGPT nelle varie parti del processo decisionale in un processo strutturato in cieco.

I cambiamenti nella tecnologia dell'intelligenza artificiale si susseguono a ritmo serrato e trasformano molti settori, compreso quello sanitario. Secondo gli autori dello studio, però, prima che strumenti come ChatGPT possano essere considerati per l'integrazione nell'assistenza clinica, sono necessarie ulteriori ricerche. Inoltre, anche la legge deve stare al passo con questi cambiamenti, che ormai si preannunciano essere inevitabili.