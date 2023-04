ChatGPT costa oltre 700mila Dollari al giorno: Microsoft corre ai ripari

Sebbene GPT-5 sia ancora lontano, l’ultimo modello di linguaggio multimodale di OpenAI richiede una potenza di calcolo importante. Secondo alcuni dati diffusi da Dylan Patel a The Information, ChatGPT potrebbe arrivare a costare fino a 700mila Dollari al giorno.

Il motivo è da ricercare nella costosa infrastruttura tecnologica su cui gira l’intelligenza artificiale. ChatGPT infatti richiede enormi quantità di potenza di calcolo per fornire risposte in base alle richieste dell’utente. Il capo analista di SemiAnalysis osserva che “i costi maggiori sono rappresentati dai server di cui necessita ChatGPT per essere a disposizione degli utenti”, ma la sua stima potrebbe essere al ribasso in quanto si basa sul modello GPT-3 di OpenAI che era meno potente rispetto a GPT-4 che ovviamente è ancora più costoso da gestire. Ciò implica che per GPT-5 i costi potrebbero lievitare ulteriormente e proprio per tali regioni Microsoft starebbe correndo ai ripari.

Nel rapporto si legge infatti che nel tentativo di ridurre i costi Microsoft starebbe sviluppando un chip dedicato all’intelligenza artificiale generativa noto internamente come Athena. Il progetto avrebbe preso il via nel 2019 e potrebbe vedere la luce solo prossimamente, anche grazie all’accordo tra Microsoft ed OpenAI che ha portato ChatGPT in quasi tutti i prodotti del gigante di Redmond.

Le ragioni di Athena non sono solo legate alla volontà di Microsoft di ridurre i costi di ChatGPT, ma anche di mettersi in pari con Google ed Amazon che stanno sviluppando dei chip ad-hoc.