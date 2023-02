ChatGPT, quanto mi costi! Per Google previsto un aumento delle spese del 10x

Google e Microsoft si stanno sfidando a suon di chatbot ed intelligenza artificiale: il colosso di Mountain View ha da poco svelato Bard, mentre la società di Satya Nadella sta investendo pesantemente in ChatGPT. Le novità sono corpose, ma a che costo? Alto.

Un rapporto pubblicato da Reuters cerca di fare lumi sulla questione, anche alla luce dei 100 miliardi di Dollari cancellati da Google dopo l’errore di Bard.

In un’intervista, il presidente di Alphabet John Hennessy ha dichiarato che un sistema come ChatGPT che si basa sulla stessa tecnologia costa a Google 10 volte di più di un sistema di ricerca tradizionale che si basa sulle query inserite dagli utenti. A ciò bisogna aggiungere che anche le entrate pubblicitarie potrebbero essere intaccate.

Secondo un rapporto di Morgan Stanley, i 3,3 trilioni di query di ricerca di Google lo scorso anno sono costate circa un quinto di centesimo ciascuno, un numero che aumenterebbe a seconda della quantità di testo generato dall’IA. Big G quindi potrebbe trovarsi di fronte ad un aumento delle spese di 6 miliardi di Dollari entro il 2024 se un’IA simile a ChatGPT dovesse trovarsi a gestire la metà delle domande ricevute da Google con risposte medie di 50 parole.

Un’altra ricerca di SemiAnalysis osserva che l’aggiunta di un’IA in stile ChatGPT potrebbe costare ad Alphabet 3 miliardi di Dollari, un importo limitato dalle ottimizzazioni interne e dai chip TPU.

Questo incremento dei costi è ovviamente legato anche alla potenza di calcolo necessaria per gestire l’IA, oltre che all’incremento dell’elettricità.

Il direttore finanziario di Microsoft Amy Hood parlando con gli analisti ha affermato che il vantaggio derivante dall’acquisizione di utenti e dalle entrate pubblicitarie supererà di gran lunga le spese man mano che il nuovo Bing sarà messo a disposizione a milioni di utenti, nonostante il costo di sevizio.

Il CEO di You, Richard Socher, ha spiegato che l’aggiunta di un chatbot basata sull’IA ha provocato un aumento delle spese tra il 30 ed il 50%.

Una fonte vicina a Google ha avvertito che è presto per definire esattamente quanto potrebbero costare i chatbot, dal momento che la loro efficienza ed utilizzo variano a seconda della tecnologia coinvolta. Inoltre, l’IA già viene utilizzata per alcuni prodotti come la ricerca.