ChatGPT diffama un sindaco in Australia: potrebbe finire in tribunale per la prima volta

Mentre in Europa si parla di possibili nuovi blocchi per ChatGPT, dall’Australia arriva la notizia secondo cui il chatbot basato sul modello di linguaggio multimodale di OpenAI potrebbe finire per la prima volta in tribunale in una causa per diffamazione.

Un sindaco australiano infatti ha dichiarato che potrebbe citare in giudizio OpenAI se non dovesse correggere le false affermazioni di ChatGPT secondo cui avrebbe scontato una pena detentiva per corruzione, cosa non vera.

Brian Hood, sindaco di Hepburn Shire è stato eletto lo scorso novembre ed ha espresso preoccupazione dopo che alcuni cittadini gli hanno fatto notare che ChatGPT lo aveva erroneamente dichiarato colpevole in uno scandalo di corruzione che coinvolgeva una filiale della Reserve Bank of Australia nei primi anni 2000. Hood ha lavorato per la banca ma non è mai stato accusato di alcun crimine, come sottolineato dai suoi avvocati.

Proprio il pool di legali ha provveduto ad inviare una lettera al proprietario di ChatGPT lo scorso 21 Marzo, concedendo ad OpenAI 28 giorni di tempo per correggere il contenuto altrimenti sarà denunciata per diffamazione.

“Sarebbe potenzialmente un momento storico, nel senso che sta applicando questa legge sulla diffamazione a una nuova area dell’intelligenza artificiale e della pubblicazione nello spazio IT. È un sindaco eletto, la sua reputazione è fondamentale per il suo ruolo” ha commentato a Reuters James Naughton, dello studio legale a cui si è affidato il sindaco.

Qualora Hood dovesse davvero decidere di procedere in questo modo, si tratterebbe di una prima assoluta.