ChatGPT ci farà dimenticare Google in 2 anni? A dirlo è il creatore di Gmail

L'ampia diffusione di ChatGPT non sta di certo passando inosservata nel mondo Tech. In questo contesto, sono arrivate delle dichiarazioni in merito da parte di una figura ben nota nel settore.

Come riportato anche da Fortune, Paul Buchheit, ingegnere informatico e imprenditore americano conosciuto per aver creato Gmail, ha effettuato su Twitter delle previsioni in merito a quale impatto avrà l'intelligenza artificiale in futuro. Ebbene, a detta di Buchheit, le soluzioni IA come ChatGPT potrebbero "distruggere" i motori di ricerca come Google nel breve periodo.

In particolare, il creatore di Gmail individua un periodo di tempo di circa due anni in cui questo potrebbe accadere, ma sembra pensare che il tutto possa avvenire anche più rapidamente. Buchheit fa infatti riferimento al fatto che una tecnologia di questo tipo può, a suo modo di vedere, potenzialmente mettere ampiamente i bastoni tra le ruote, se non porre fine, all'importante business di Google in ambito di motori di ricerca.

Buchheit ha lasciato intendere che, anche nel caso in cui BigG dovesse implementare l'intelligenza artificiale, potrebbe perdere importanti elementi legati a quel tipo di business. In ogni caso, è già partito il dibattito sulle previsioni del creatore di Gmail, tra chi ritiene che siano troppo "affrettate" e chi pensa che invece la rivoluzione IA dei motori di ricerca possa effettivamente avvenire nell'arco di poco tempo.

Ricordiamo che di recente è emersa l'integrazione di ChatGPT su Bing, così come sono arrivate delle importanti dichiarazioni sull'IA da parte di Google (che ha in previsione anche un evento fissato per l'8 febbraio 2023). Cosa accadrà nei prossimi mesi/anni? Staremo a vedere.