ChatGPT è ora disponibile per Android, ma niente Italia al lancio

Non è poi da così tanto tempo che sono state aperte le preregistrazioni per ChatGPT su Android. Tuttavia, ora è arrivato il momento di fare riferimento al lancio ufficiale dell'app, visto che gli utenti di alcuni Paesi possono già effettuarne il download.

A tal proposito, come spiegato direttamente mediante il profilo Twitter di OpenAI, dalla giornata del 25 luglio 2023 gli utenti di Stati Uniti d'America, India, Brasile e Bangladesh possono scaricare l'applicazione legata al chatbot IA direttamente dal Play Store di Google. Provando a collegarsi all'apposito link da altrove, anche dall'Italia, per ora chiaramente risulta possibile solamente effettuare la succitata preregistrazione.

Si tratta però di un'occasione per poter dare un ulteriore sguardo da vicino all'interfaccia dell'app di ChatGPT per dispositivi mobili, come potete vedere anche nelle immagini presenti a corredo della notizia. Ricordiamo in ogni caso che in precedenza l'app di ChatGPT era stata rilasciata per iPhone, dunque non si tratta propriamente della prima volta in cui si vede il tutto.

Vale però la pena notare che la situazione si sta muovendo anche in ambito Android, anche se per ora non è chiaro quando l'app arriverà in Italia. Tuttavia, nel tweet di OpenAI si legge che ci sarà un rilascio in ulteriori Paesi nel corso della settimana che inizierà il 31 luglio 2023. Ci sarà di mezzo anche il nostro Paese? Staremo a vedere.