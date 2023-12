ChatGPT sta diventando pigro e lento: OpenAI al lavoro per risolvere

Mentre il primo video hands on di Google Gemini ha stupito, OpenAI è alle prese con le lamentele degli utenti secondo cui ChatGPT ed il modello GPT-4 sarebbe diventato “pigro”, dal momento che le prestazioni del chatbot sarebbero peggiorate.

In una serie di tweet, OpenAI ha spiegato che “il comportamento del modello può essere imprevedibile e stiamo cercando di risolverlo”. Nel messaggio pubblicato su X, però, OpenAI non sospetta che il modello stesso sia cambiato dal momento che GPT-4 Turbo non viene aggiornato dallo scorso 11 Novembre. Poco dopo, gli sviluppatori sottolineano che “solo un sottoinsieme di prompt potrebbero essersi degradati, e potrebbe essere necessario molto tempo prima che clienti e dipendenti notino e risolvano questi modelli”.

OpenAI si è voluta soffermare sulla complessità legate alla formazione del modello su cui si basa l’IA. “Quando rilasciamo un nuovo modello, eseguiamo test approfonditi sia sulle metriche di valutazione offline che sui test A/B online. Dopo aver ricevuto tutti questi feedback, proviamo a prendere una decisione basata sui dati per stabilire se il nuovo modello rappresenta un miglioramento rispetto a quello precedente per gli utenti reali” continua il tweet.

OpenAI comunque ha voluto precisare che le differenze di comportamento potrebbero essere quasi impercettibili ed influenzare solo pochi prompt.