ChatGPT down? La colpa non è dei troppi utenti, bensì di un attacco DDoS

Non sono passate poi così tante ore dal down globale di ChatGPT, che un po' tutti inizialmente sembravano associare ai troppi accessi (compreso il CEO di OpenAI, Sam Altman). Ora, però, si è scoperta la reale causa del disservizio.

A tal proposito, come indicato anche da The Verge nella giornata del 9 novembre 2023, nonché come si apprende direttamente dal portale ufficiale di OpenAI (più precisamente, dalla pagina relativa allo stato del servizio), il motivo per cui il popolare chatbot di intelligenza artificiale ha avuto dei grattacapi importanti a partire dall'8 novembre 2023 è da ricercarsi in un attacco DDoS.

Non sono insomma stati gli utenti connessi nello stesso momento a "mandare in tilt" ChatGPT, o perlomeno questo non è avvenuto nel modo in cui si potrebbe pensare. Un attacco denial-of-service mira infatti a far esaurire le risorse di un determinato servizio, generando artificialmente un traffico in entrata di proporzioni anomale.

Potreste magari voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su che cos'è un attacco DDoS se non avete ben compreso la questione, ma al momento in cui scriviamo OpenAI sta ancora lavorando per ripristinare le performance allo stato precedente (il servizio ora sembra essere accessibile, visto che il down completo sarebbe durato circa 90 minuti, ma a quanto pare la fase di recupero non è ancora del tutto terminata).