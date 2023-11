ChatGPT down oggi 8 Novembre 2023: il chatbot è inaccessibile in tutto il mondo

A pochi giorni dalle novità per ChatGPT annunciate da OpenAi, il chatbot ed i servizi della società di Sam Altman stanno incappando in gravi disservizi a livello mondiale, che rendono impossibile accedere.

Nella pagina di stato di OpenAI, è stato confermato che sono stati segnalati problemi con le API ed in ChatGPT, che restituiscono agli utenti che provano ad effettuare l’accesso un generico messaggio d’errore. Tuttavia, qualche minuto fa gli ingegneri hanno annunciato di aver identificato il problema ed a stretto giro di orologio sarà implementato il fix che porterà alla risoluzione del disservizio.

Questa nuova interruzione arriva a poche ore da altri problemi simili segnalati ieri sera sia in ChatGPT che nelle API, ma la portata è sicuramente maggiore e per tale motivo si sono messi subito all’opera i responsabili per risolvere, anche alla luce dell’elevato traffico. Secondo gli ultimi dati, ChatGPT vanta oltre 100 milioni di utenti settimanali ed oltre 2 milioni di sviluppatori si affidano alle API di OpenAI per i loro servizi. L’impatto di un down di questo tipo quindi è molto più ampio di quanto si possa credere.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito e appena l chatbot tornerà online. Potete utilizzare i commenti per segnalarci nuove informazioni.