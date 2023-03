Ma quale ChatGPT: c'è Boomer, il dispensatore di consigli IA per i giovani

Vi siete appena connessi a Overwatch 2 e state cercando di scalare le Ranked col vostro amico. Tutto fila liscio: finalmente, dopo una serie di sconfitte in cui avete dato la colpa all'healer di turno (assolutamente non per cercare di far passare inosservate le vostre statistiche), dall'altra parte c'è un team di nabbi. Suona il campanello.

Fate finta di non aver sentito nulla per via di chissà quale potente riduzione del rumore delle cuffie, ma è vostra madre a portarvi sulla retta via: è ora di andare a salutare i parenti. Dall'altro lato di Discord si sente un mormorio e nella chat di Overwatch 2 iniziano a comparire messaggi carini. Tutti vi supportano cordialmente nella decisione di abbandonare temporaneamente la missione.

Siete talmente entusiasti che, appena arrivate dai parenti, decidete di salutare calorosamente questi ultimi e rispondete con celerità ad affermazioni come "ma ancora coi videogiochi alla tua età?", decidendo in quel preciso istante di cambiare vita. Tornate dunque per un momento dal team di Discord e comunicate a tutti la vostra scelta. Il team concorda e comprende la vostra decisione: l'argomentazione dei "videogiochi sono una cosa per bambini" è troppo valida, il parente ha ragione.

Una volta tornati alla lezione di vita di quest'ultimo e dopo aver comunicato la scelta, finalmente sentite dire che "i giovani d'oggi non hanno voglia di fare nulla", nonché che "il Commodore era un vero PC" e che "il Dreamcast era una vera console". Di colpo, su consiglio del parente, nella vostra mente arriva la svolta, l'idea imprenditoriale: lavorare insieme al team che gioca con voi su Discord per dare vita alla visione di chi vi sta consigliando, lanciando una comoda rivista cartacea giornaliera sugli anni '90. Nel caso andasse male, un'alternativa è entrare nella forestale o comunque fare un qualche tipo di concorso, che a quanto pare è "un lavoro assicurato".

Sarà sicuramente capitato anche a voi uno scenario di questo tipo e quella discussione già vi manca, vero? Non preoccupatevi: tutto questo preambolo è per annunciare Boomer, l'IA dispensatore di consigli, allenata esclusivamente mediante dialoghi con persone con un po' di più anni sulle spalle. Alla sera una comoda notifica vi ricorderà di "coprirvi che fa freddo", mentre nel weekend quel "ma la fidanzatina?" arriverà puntuale a ricordarvi il simpatico timer che pende sulla vostra testa. Insomma, ma quale ChatGPT, questa sì che è un'IA utile alle nuove generazioni.

Vale la pena, però, notare il disclaimer che compare prima di ogni conversazione col chatbot, che indica che le risposte potrebbero avere "allucinazioni", rigorosamente degli anni '90 o più indietro. Per tutti i dettagli del caso, è consigliatissimo consultare il portale ufficiale di Boomer, così da comprendere al meglio il progetto.