ChatGPT più empatico degli umani: i medici lo stanno usando per comunicare cattive notizie

ChatGPT non ha solo celebrato la messa in Germania. A pochi giorni dalla pubblicazione della notizia in questione, infatti, dal New York Times arriva un rapporto secondo cui alcuni medici starebbero utilizzando il chatbot di OpenAI per comunicare in maniera più empatica possibile le cattive notizie ai pazienti.

La notizia è stata confermata dal corporate vice president per la ricerca di Microsoft, Peter Lee, il quale ha affermato che con suo stupore ha appreso che molti dottori si stanno affidando al chatbot per chiedergli consigli su come comunicare con pazienti a familiari in maniera più empatica e meno fredda possibile. L’aspetto interessante è che ChatGPT è utilizzato a 360 gradi, sia che si tratti di buone che cattive notizie.

Il Times riporta le dichiarazioni di un dottore che ha confermato di essersi affidato a ChatGPT per farsi dare una mano a trovare le parole giuste da dire ad una persona che non smetteva di bere nemmeno dopo l’intervento di un terapista.

Secondo alcuni medici ChatGPT potrebbe rivelarsi uno strumento molto utile in quanto il loro linguaggio è visto dai pazienti come difficile da comprendere o troppo avanzato a causa della presenza di termini tecnici e scientifici.

Ovviamente non tutti sono d’accordo con questo approccio, mentre altri raccontano di aver ricevuto risposte sbagliate, inutili ed incoerenti quando hanno chiesto consigli.

Nelle scorse ore, intanto, Sam Altman ha confermato che OpenAI non sta addestrando GPT-5.