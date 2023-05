ChatGPT sarà un 'enorme problema' per i bambini: l'allarme dagli USA

Il rapido sviluppo dei sistemi d’intelligenza artificiale e di chatbot come ChatGPT potrebbe rappresentare un enorme problema anche per i bambini. Ad affermarlo Jim Steyer, CEO di Common Sense Media, un’organizzazione no profit di ricerca e difesa dei bambini.

In un’intervista rilasciata alla CNN qualche giorno fa, Steyer ha affermato che “ChatGPT e l’intelligenza artificiale stanno correndo sui binari come un treno merci. Sarà un grosso problema nella vita dei nostri figli”.

Steyer nella fattispecie si focalizza sull’impatto che avrà sul settore educativo in quanto consentirà loro di scrivere saggi, condurre ricerche e fare altro molto più rapidamente rispetto agli attuali motori di ricerca. Secondo il dirigente, i genitori dovrebbero familiarizzare con strumenti come ChatGPT per poterne gestire l’utilizzo futuro da parte dei propri figli.

“I genitori sono preoccupati in quanto i bambini potrebbero barare con l’IA e potrebbero diventare troppo dipendenti da essa piuttosto che completare i compiti autonomamente” ha continuato Steyer secondo cui “dovremo assicurarci che queste nuove importanti piattaforme di intelligenza artificiale come ChatGPT vengano utilizzate con delle regole chiare da parte delle scuole”.

Non si tratta del primo allarme di questo tipo, e non riguarda certamente solo i più piccoli: nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia del professore che ha bloccato le lauree per colpa di ChatGPT in quanto ha scoperto che molti dei suoi alunni baravano. Negli USA però si sta già facendo qualcosa e ad esempio a New York ChatGPT è stato vietato nelle scuole pubbliche.