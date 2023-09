ChatGPT, entusiasmo finito? Visite in calo per il terzo mese di fila

A pochi giorni dall’apertura da parte di OpenAI di GPT 3.5 Turbo, arrivano notizie non certo positive per ChatGPT dal punto di vista dell’utilizzo. Una nuova analisi condotta da Similarweb mostra come per il terzo mese di fila le visite al chatbot siano diminuite.

Nella fattispecie, gli analisti osservano che le visite al sito web di ChatGPT sia da desktop che da dispositivi mobili a livello mondiale sono diminuite del 3,2% a 1,43 miliardi ad agosto, dopo un calo di quasi il 10% in ciascuno dei due mesi precedenti. A calare è stato anche il tempo medio trascorso dagli utenti su ChatGPT: si è passati da una media di 8,7 minuti di marzo a 7 minuti ad agosto.

La situazione però dovrebbe cambiare già a Settembre, con la riapertura delle scuole. Non è infatti un mistero che sempre più utenti si affidino a ChatGPT per essere aiutati con i compiti e studiare,sebbene gli insegnanti abbiano espresso qualche preoccupazione in quanto potrebbero non essere in grado di distinguere i contenuti prodotti dagli studenti da quelli generati dall’IA. A contribuire ad una possibile “rinascita”, se così si può considerare, potrebbe essere anche ChatGPT Enterprise, la nuova versione del chatbot rivolta ad aziende ed utenti professional.

