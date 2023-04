ChatGPT, via all'esame delle misure proposte da OpenAI: martedì il via libera in Italia?

Mentre sul web impazza la petizione per il ritorno di ChatGPT in Italia, dal Garante per la Privacy è arrivato un comunicato che sottolinea come a seguito dell’incontro tenuto qualche giorno fa con OpenAI, a cui ha partecipato anche il CEO Sam Altman, sia iniziato l’esame delle misure proposte dalla società americana.

In una riunione organizzata oggi in seduta straordinaria, a cui hanno partecipato (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza, si è data una prima letta ed un primo esame dei due documenti che OpenAI ha fatto pervenire al Garante per la Privacy dopo la riunione di mercoledì scorso.

Il Consiglio comunque ancora non ha preso una decisione definitiva a nello stesso comunicato sottolinea che tornerà a riunirsi martedì prossimo per proseguire l’esame delle misure. Alla base delle discussioni tra le parti c’è il trattamento dei dati degli utenti conforme alla normativa sulla privacy vigente.

Nel provvedimento dello scorso 30 Marzo, il Garante aveva posto alla base delle ragioni che avevano portato alla decisione la “raccolta illecita di dati personali” e “l’assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori”. La scelta però ha provocato non poche reazioni contrarie ed anche il Ministro Salvini si è espresso contro il blocco di ChatGPT. Tuttavia, negli ultimi giorni sono arrivate notizie di indagini aperte anche da altre nazioni europee e non.