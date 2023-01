ChatGPT si è quasi fatta bocciare ad un esame di economia e giurisprudenza

È notizia di qualche settimana fa che alcune scuole pubbliche a New York hanno vietato ChatGPT in quanto potrebbe essere utilizzato per aiutare gli studenti a barare. Ebbene, a quanto pare ciò potrebbe essere meno probabile in ambito universitario.

A seguito della pubblicazione di uno studio, abbiamo scoperto che i professori dell’Università del Minnesota hanno chiesto al chatbot del momento di produrre delle risposte per gli esami di laurea di quattro corsi.

L’intelligenza artificiale li ha superati tutti e quattro, ma con un voto medio di C+, quindi non altissimo. In un altro articolo, un professore della Wharton School of Business, Christian Terwiesch, ha rivelato che ChatGPT ha superato un esame di gestione aziendale con una valutazione di B (su un minimo di B-). Anche in questo caso quindi l’intelligenza artificiale non ha riportato risultati eccellenti e si è quasi fatta bocciare.

I ricercatori spiegano che l’IA si è rivelata “incoerente”. Nello specifico, nello studio dell’Università del Minnesota viene sottolineato che ChatGPT si è rivelata brava ad esporre le “regole legali di base” ed a riassumere i concetti fondamentali, ma nel momento in cui gli è stato chiesto di individuare le questioni rilevanti per ciascun caso ha fallito. Il professore Terwiesch ha però affermato che le risposte dell’IA sono state “sorprendenti” alle domande sulla gestione delle operazioni e l’analisi dei processi, mentre non ha fornito analisi accurate quando è stata messa di fronte a domande più avanzate. Addirittura, ha commesso degli errori con la matematica.

I professori senza mezzi termini nello studio spiegano che, se messi di fronte alle stesse domande, gli studenti potrebbero ottenere risultati migliori. ChatGPT quindi si è rivelato essere solo un ausilio per uno studente poco preparato.

Intanto, nella giornata di ieri gli accademici hanno frenato su ChatGPT ed hanno spiegato che non può firmare articoli.