ChatGPT in futuro sarà in grado di generare video da prompt testuali: problemi in vista?

GPT attualmente è già in grado di generare immagini da prompt testuali grazie a DALL-E. Tuttavia, in futuro OpenAi potrebbe anche implementare in ChatGPT un sistema in grado di consentire agli utenti di creare filmati a partire dalle richieste presentate sotto forma di testo.

L’indicazione è arrivata direttamente da Sam Altman che parlando con Bill Gates nel podcast Unconfuse Me, ha sottolineato la multimodalità dei modelli di linguaggio su cui sta lavorando la sua azienda: ha infatti parlato della capacità di lavorare su testo, immagini, audio ed “eventualmente video”. È innegabile che quest’ultima parte è stata quella che ha catturato la maggior parte dell’attenzione, ma Altman non è sceso nei dettagli su come potrebbe funzionare sebbene si possa prevedere il lancio di un sistema in stile DALL-E ma orientato alla creazione di filmati.

Tuttavia, in molti hanno già storto il naso di fronte ad un sistema di questo tipo, in quanto potrebbe aprire le porte a deepfake ancora più semplici da creare che potrebbero a loro volta causare problemi non di poco conto soprattutto in vista di appuntamenti elettorali cruciali come quelli che attendono USA ed Europa in questo 2024.

