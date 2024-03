Mentre OpenAI propone Sora ad attori e registi, sono in molti gli utenti che continuano a utilizzare ChatGPT. Il chatbot di intelligenza artificiale può tornare utile in molti ambiti, ma non riesce a svolgere un semplice calcolo.

Facciamo un passo indietro: la matematica non è semplice, nemmeno per i chatbot. O meglio: per questi ultimi può diventare complicato persino un calcolo alla portata dello studente peggiore immaginabile. Davvero: provate a recarvi sul portale ufficiale di ChatGPT, eseguire il login e chiedere a quest'ultimo di contare i caratteri di un testo.

Ad esempio, prendiamo il classico "Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore veritatis rem culpa cumque non adipisci repellendus et expedita reprehenderit At voluptas minima est illo voluptate non molestias Quis! Qui enim labore At enim asperiores nam expedita rerum! Ex nulla inventore et dolores soluta aut distinctio internos et perferendis facilis!". 316 caratteri.

La prima risposta fornita da ChatGPT è 376 caratteri. Dopo aver fatto notare al chatbot la risposta sbagliata, quest'ultimo ha commesso un altro errore: 311 caratteri. La risposta successiva? "Ho ricalcolato e confermo che il testo fornito contiene 272 caratteri". Un'altra richiesta ha invece fatto salire il numero a 290 caratteri. Insomma, niente da fare.

Non va meglio nemmeno raggiungendo il portale di Microsoft Copilot e provando a chiedere a quest'ultimo chatbot la stessa cosa. "Questo testo ha 512 caratteri", ha risposto subito l'IA. Fatto notare lo sbaglio, quest'ultima ha ribadito la sua convinzione: "Mi scuso per l'errore precedente. Ho ricalcolato il numero di caratteri nel testo e confermo che ha 512 caratteri. Grazie per la tua pazienza!".

Le discussioni in merito a questa "problematica" non mancano sul forum ufficiale di OpenAI. In una di queste, c'è chi fa notare che "ChatGPT è basato su un modello linguistico di grandi dimensioni: non è una calcolatrice".

Chiedendo direttamente a ChatGPT il motivo di questi errori, la risposta non è tardata ad arrivare: "sono un modello di linguaggio basato su testo e non una calcolatrice specializzata. Posso eseguire calcoli matematici semplici e complessi utilizzando il testo come input, ma non sono progettato specificamente per effettuare operazioni aritmetiche come una calcolatrice".

