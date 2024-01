ChatGPT al posto di Google Assistant su Android, presto si potrà

A quanto pare, OpenAi starebbe lavorando per migliorare l’accessibilità e le funzionalità di ChatGPT su Android. Alcune righe di codice presenti nell’ultima versione dell’applicazione di ChatGPT presente sul Play Store suggeriscono infatti delle interessanti novità in arrivo sull'app.

Nella fattispecie, il codice suggerisce che in futuro gli utenti avranno la possibilità di impostare ChatGPT come assistente personale predefinito su Android, al posto di Google Assistant. Ma non è tutto, perchè un riquadro relativo alle Impostazioni rapide che attualmente è disabilitato suggerisce l’implementazione di una scorciatoia che consentirà di avviare una modalità assistente all’interno dell’applicazione, ma probabilmente l’attivazione sarà possibile solo per coloro che sottoscriveranno l’abbonamento ChatGPT Plus.

Ovviamente, si tratta di funzionalità molto interessanti, soprattutto quella che dovrebbe consentire di utilizzare il chatbot di OpenAI come assistente di default su Android. A tal proposito, proprio qualche ora fa sono emersi i rumor secondo cui Apple alla WWDC dovrebbe presentare il nuovo Siri con il nuovo modello d’intelligenza artificiale integrato, in grado di offrire più opzioni d’interazione agli utenti e soprattutto di migliorare l’assistente che troppo spesso è finito al centro delle critiche per la scarsa utilità.

Cosa ne pensate di queste novità? Come sempre, potete farcelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia.